26.06.2019 15:13
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- Güney Kore'de İlkokulda Yangın: 2 Yaralı

- Guney Kore'de ilkokulda yangın: 2 yaralıSEUL - Güney Kore'nin başkenti Seul'de 5 katlı bir ilkokul binasında çıkan yangında 2 öğretmen yaralandı.

- Guney Kore 'de ilkokulda yangın: 2 yaralı
SEUL - Güney Kore 'nin başkenti Seul 'de 5 katlı bir ilkokul binasında çıkan yangında 2 öğretmen yaralandı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Eunpyeong-gu ilçesinde Eunmyeong İlkokulunda yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, okulun girişinde bir arabada yangın çıktığı, alevlerin daha sonra 5 katlı okul binasına sıçradığı belirtildi. Okulda bulunan 116 öğrenci ve 9 öğretmen tahliye edildi. Beşinci katta bulunan 2 öğretmen de itfaiye tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenerek solunum zorluğu çeken öğretmenler hastaneye kaldırıldı.
Yangının nedenini saptamak için soruşturma başlatıldı.- Güney Kore'de İlkokulda Yangın: 2 Yaralı
Kaynak: İHA
Kore , Güney Kore , Güncel

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