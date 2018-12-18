Güney Kore'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi

ANKARA/ Güney Kore
'nin Gangwon bölgesindeki bir pansiyonda karbonmonoksitten zehirlendiğinden şüphelenilen 3 öğrenci yaşamını yitirdi, 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Yonhap ajansının haberine göre, Gangneung şehrindeki pansiyonun sahibi, öğle saatlerinde 3 öğrenciyi ölü, 7 öğrenciyi bilinci kapalı halde buldu.
Yetkililer, pansiyonda yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildiğini kaydetti.
Gangwon itfaiyesinden bir yetkili, söz konusu duruma büyük ihtimalle gaz kaçağının sebep olduğunu söyledi.
Hastaneye kaldırılan 7 öğrenciden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güney Kore
Kaynak: AA