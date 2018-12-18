18 Aralık 2018, 12:02
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Güney Kore'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi

Güney Kore

ANKARA/ Güney Kore'nin Gangwon bölgesindeki bir pansiyonda karbonmonoksitten zehirlendiğinden şüphelenilen 3 öğrenci yaşamını yitirdi, 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

ANKARA/ Güney Kore'nin Gangwon bölgesindeki bir pansiyonda karbonmonoksitten zehirlendiğinden şüphelenilen 3 öğrenci yaşamını yitirdi, 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Gangneung şehrindeki pansiyonun sahibi, öğle saatlerinde 3 öğrenciyi ölü, 7 öğrenciyi bilinci kapalı halde buldu.

Yetkililer, pansiyonda yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildiğini kaydetti.

Gangwon itfaiyesinden bir yetkili, söz konusu duruma büyük ihtimalle gaz kaçağının sebep olduğunu söyledi.

Hastaneye kaldırılan 7 öğrenciden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güney Kore
Kaynak: AA