Güney Kore'de korona virüs vakası 7 bini aştı
Güney Kore'de son 24 saat içerisinde 114 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede korona virüs vaka sayısı 7 bini aştı.
12.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:47
Güney Kore'de son 24 saat içerisinde 114 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede korona virüs vaka sayısı 7 bini aştı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), "pandemi" olarak nitelendirildiğini duyurduğu korona virüs salgını Güney Kore'de 66 kişinin ölümüne yol açtı. Son 24 saat içerisinde 114 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede korona virüs vaka sayısı 7 bin 869'a yükseldi. 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. 45 hastanın ise iyileşip taburcu edilmesiyle toplamda 333 kişinin iyileştiği ifade edildi. Son haftalarda virüs enfeksiyonun artması sonucu 7 bin 838 vakaya ulaşıldığı, Güney Kore'nin Daegu şehri ve Kuzey Gyeongsang bölgesinin vaka sayılarının yüzde 90'ını oluşturduğu aktarıldı. - SEUL
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), "pandemi" olarak nitelendirildiğini duyurduğu korona virüs salgını Güney Kore'de 66 kişinin ölümüne yol açtı. Son 24 saat içerisinde 114 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede korona virüs vaka sayısı 7 bin 869'a yükseldi. 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. 45 hastanın ise iyileşip taburcu edilmesiyle toplamda 333 kişinin iyileştiği ifade edildi. Son haftalarda virüs enfeksiyonun artması sonucu 7 bin 838 vakaya ulaşıldığı, Güney Kore'nin Daegu şehri ve Kuzey Gyeongsang bölgesinin vaka sayılarının yüzde 90'ını oluşturduğu aktarıldı. - SEUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Güney Kore, 3. Sayfa
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