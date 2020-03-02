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Güney Kore'ye koronavirüs yayılmasından sorumlu tarikat lideri özür diledi

Güney Kore'de, koronavirüs salgınının yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri, gözyaşları içinde özür diledi.

02.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:47

Korona virüsü başta Çin olmak üzere dünya genelinde yayılıyor. Çin'den sonra en fazla korona vakasının görüldüğü Güney Kore'de salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri özür diledi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÖZÜR DİLEDİ

Kameraların karşısına çıkarak diz çöken Shincheonji Kilisesi adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, "Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim" dedi. Gözyaşlarını tutamayan ve ağlayan Man-hee, "Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum" açıklamasını yaptı.

Shincheonji Kilisesi, Güney Kore'deki korona virüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs Güney Kore'de de can almaya devam ediyor. Ölü sayısının 26'ya yükseldiği ülkede, alınan tedbirler had safhaya çıkarıldı.

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Güney Kore'ye koronavirüs yayılmasından sorumlu tarikat lideri özür diledi

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Sağlık, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


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2.03.2020 13:53:38