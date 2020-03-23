Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere ceza verilecek - Haberler

Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere ceza verilecek

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kiliselere ceza verileceği bildirildi.

23.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:42
Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere ceza verilecek
Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kiliselere ceza verileceği bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere yasal işlem yapılacağını duyurdu.
Chung, yaşanan sürecin yarı savaş anlamına gelen bir olağanüstü hal olduğunu belirterek, "Kiliseler, sadece ibadet eden bireylere değil, toplumun güvenliğine de ciddi zarar verdi." ifadelerini kullandı.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Chung, "İnsanlar hükümetin emirlerini bir blöf olarak görmemeli." değerlendirmesinde bulundu.
Chung, gelecek 15 günün kritik olduğunu vurgulayarak, tüm dini gruplarla, açık ve kapalı alanlarda etkinlik düzenleyen eğlence tesislerine faaliyetlerini 15 gün süreyle durdurmaları çağrısında bulundu.
Yetkililer, kiliselere, Kovid-19 tedbirlerini uygulamaları, karantina kurallarına uymaları, ibadet sırasında en az 2 metre mesafede bulunmaya dikkat etmeleri ve ibadet öncesi katılımcıların vücut sıcaklıklarının ölçmeleri çağrısında bulunmuştu.
Filipinler
Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan etme yetkisi veren yasa tasarısı meclis komisyonunda onaylandı.
CNN'de yer alan haberde, komisyondan geçen yasa tasarısının Filipinler Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Duterte'ye OHAL ilan etme yetkisi verileceği belirtildi.
Haberde, Duterte'nin OHAL yetkilerini "Kovid-19 ile mücadele kapsamında" kullanacağı kaydedildi.
Duterte'ye OHAL yetkileri kapsamında 2020 bütçesindeki fonlamalarda yeniden düzenleme yapma ve salgının yayılmasını önleyici kısıtlamalar getirme yetkisinin de verileceği ifade edildi.
Filipinler'de 396 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Haberler
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Niksar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yaşlılara yardım eli - Haber G20 Maliye Bakanları "online" toplandı - Haber Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı - Haber Denizli'de asayiş denetiminde yakalanan 14 kişi cezaevine gönderildi - Haber Başkentte sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların market ihtiyaçlarını kuryeler karşılayacak - Haber Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading