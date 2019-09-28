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Güney kore'de petrol tankerleri yandı: 9 yaralı

Güney Kore'de petrol tankerleri yandı: 9 yaralıGüney Kore (DHA) ? Güney Kore'de bir petrol tankerinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

28.09.2019 12:55
Güney Kore'de petrol tankerleri yandı: 9 yaralı
Güney Kore (DHA) ? Güney Kore'de bir petrol tankerinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın yandaki diğer gemiye de sıçradı, 9 kişi yaralandı.
Güney Kore'nin Ulsan şehrinde bulunan Ulsan Limanı'nda yakıt tankerlerinden birinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın yan tarafta bulunan diğer gemiye sıçradı. 2 geminin alevli şekilde yangını olayda, 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel medya gemilerde bulunan 46 mürettebatın ise herhangi bir yara almadan kurtulduğunu duyurdu.
Patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken söndürme çalışmaları sürüyor.
Güney kore'de petrol tankerleri yandı: 9 yaralı

Güney Kore, Güncel

Kaynak: DHA

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