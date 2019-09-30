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Güney kore'de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandı

Güney Kore'de petrol tankerinde çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalara dair yeni görüntüler yayınlandı.

30.09.2019 21:48Güney kore'de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandı
Güney Kore'de petrol tankerinde çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalara dair yeni görüntüler yayınlandı. Patlamanın olduğu yerde bulunan bir gemiye de sıçrayan yangında, 9 kişi yaralanmıştı.
Ulsan şehrinde bulunan Ulsan Limanı'nda yakıt tankerlerinden birinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yan tarafta bulunan bir gemiye de sıçrayan yangında 9 kişi yaralanmıştı. Yeni yayınlanan görüntülerde, patlama sonrası alevlerin yükseldiği ve çevrede bulunanların kendilerini korumak için yerlere yattığı görüldü.



Güney Kore, Dünya

Kaynak: DHA

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