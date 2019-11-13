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Güney Kore'de savunma tesisinde patlama: 1 ölü

Güney Kore'de Savunma Geliştirme Ajansı'na ait bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

13.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:19Güney Kore'de savunma tesisinde patlama: 1 ölü
Güney Kore'de Savunma Geliştirme Ajansı'na ait bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Daejeon kentinde bulunan devlete bağlı Savunma Geliştirme Ajansı'nda bulunan bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın yerel saatle 16: 00'da meydana geldiği, patlama nedeniyle 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybeden kişinin bilim adamı olduğu belirtilirken yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayın nedeni araştırılıyor. - SEUL

Güney Kore, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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