Güney Kore'de savunma tesisinde patlama: 1 ölü

Güney Kore'de Savunma Geliştirme Ajansı'na ait bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Güney Kore'nin Daejeon kentinde bulunan devlete bağlı Savunma Geliştirme Ajansı'nda bulunan bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın yerel saatle 16: 00'da meydana geldiği, patlama nedeniyle 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybeden kişinin bilim adamı olduğu belirtilirken yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayın nedeni araştırılıyor. - SEUL

Kaynak: İHA