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Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu

Ölümünün 81. yıl dönümünde tüm yurtta sevgi ve saygı ile anılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı için, Güney Kore'de bir spiker haberleri ayakta sundu.

10.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:00

Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında tüm yurtta saygı ve sevgiyle anıldı. Ulu Önder'in sevgisi ülke sınırlarını aşarken Güney Kore'de bir spikerin haberleri ayakta sunması herkesi duygulandırdı.

"TÜRKİYE'NİN KURUCUSU" DİYEREK BÜLTENE BAŞLADI

Güney Kore'de bir televizyon kanalında sunucu, 10 Kasım'da Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu. bülteninin başında, Atatürk'e saygı göstermek için haberleri ayakta sunacağını belirten sunucu, Atatürk'ten "Türkiye'nin kurucusu" şeklinde bahsetti. Haber sunucusu, bültendeki ilk haber de Atatürk ile ilgili konuya yer verdi.

İSPANYOL DEVİ DE ULU ÖNDER'İ ANDI

İspanyol devi Barcelona Kulübü de Twitter'dan yaptığı paylaşımla Büyük Önder'i andı. Dev klüp, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sponsoru olduğu Beko'nun Atatürk için hazırladığı reklam filmini alıntılayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü saygıyla anıyoruz #10Kasım" yazdı.

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Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu

Mustafa Kemal Atatürk, Güney Kore, 10 Kasım, Türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
ÇİĞDEM:Aferin lan,çin çon
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HÜZÜNLÜ SONBAHAR:Helal olsun adamlara. Ve de bizdeki Atatürk Düşmanlarına kapak olsun.
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ADINIZI YAZIN:Yabancılar bile türklerden daha iyi biliyor
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TÜPERMEN:Hayvanatlara ibret olsun. insanlar bunu gördüğünde acaba bizmi bişeyleri yanlış biliyoruz düşünüyoruz. neden tüm dünya saygı duyarken biz neden din iman diyip Atatürke saygı duymuyoruz diye kendilerini sorgulamarı gerek.
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TÜRKMEN52:Çünkü davulun sesi uzaktan iyi gelir :)
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ÜLKE NE HALE GELDİ:çünkü başka türlü cemaatler sağamıyor
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