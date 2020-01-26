Haberler » Güncel » Güney Kore'de üçüncü bir kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi - Haber

Güney Kore'de üçüncü bir kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi

Güney Kore'de yeni tip koronovirüs vaka sayısı 3'e yükseldi.

26.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:20Güney Kore'de üçüncü bir kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de yeni tip koronovirüs vaka sayısı 3'e yükseldi.
Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Wuhan'da ikamet eden ve pazartesi günü Güney Kore'ye dönen 54 yaşındaki bir kişinin yeni tip koronovirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.
Semptomların dün görüldüğü kişinin karantina altına alındığı belirtildi.
Yeni vakayla, Güney Kore'de yeni tip koronovirüs tespit edilen kişi sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ülkede 56 kişi hayatını kaybetti, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975'e yükseldi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:51  Adana'da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi
11:50  Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü
11:50  Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2)
11:50  Cedi Osman'dan depremzedelere büyük destek
11:50  "Elit" kuzular özenle büyütülüyor - ŞANLIURFA
26.01.2020 11:58:24