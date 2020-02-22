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Güney Kore'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 433'e çıktı

Güney Kore'de Kovid-19 salgınında vaka sayısının 433'e çıktığı bildirildi.

22.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:40Güney Kore'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 433'e çıktı
Güney Kore'de Kovid-19 salgınında vaka sayısının 433'e çıktığı bildirildi.
Yonhap'ın Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore'de yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 5 günde hızla artarak 433'e yükseldi.
Ülkede en fazla vakaya, güneydoğudaki Cheongdo bölgesindeki bir hastanede ve Daegu kentinde Hristiyan bir tarikatın üyeleri arasında rastlandığı belirtildi.
Yaklaşık 2 buçuk milyon nüfuslu Daegu sakinlerinin evlerinden çıkmamaları istenirken, Cheongdo, "özel idare bölgesi" ilan edildi.
Güney Kore'de Kovid-19 salgınında bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer son olarak vaka sayısını 346 olarak açıklamıştı.

Güney Kore, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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