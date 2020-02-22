Güney Kore'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 433'e çıktı

Güney Kore'de Kovid-19 salgınında vaka sayısının 433'e çıktığı bildirildi.

Yonhap'ın Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore'de yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 5 günde hızla artarak 433'e yükseldi.

Ülkede en fazla vakaya, güneydoğudaki Cheongdo bölgesindeki bir hastanede ve Daegu kentinde Hristiyan bir tarikatın üyeleri arasında rastlandığı belirtildi.

Yaklaşık 2 buçuk milyon nüfuslu Daegu sakinlerinin evlerinden çıkmamaları istenirken, Cheongdo, "özel idare bölgesi" ilan edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 salgınında bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer son olarak vaka sayısını 346 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA