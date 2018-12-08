Güney Kore'de Yüksek Hızlı Tren Raydan Çıktı: 15 Yaralı

Güney Kore
'de yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.
Güney Kore'de 198 yolcusu bulunan yüksek hızlı tren raydan çıktı. Gangneung kentinden başkent Seul
'e giderken raydan çıkan yüksek hızlı trende bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trenin ise 103 kilometre hızla ilerlediği aktarıldı. Kazanın nedeni bilinmemekle birlikte yetkililer araştırmanın sürdüğünü belirtti.
Öte yandan yüksek hızlı tren geçtiğimiz yıl Aralık
ayında açılmıştı. - SEUL
Seul,Güney Kore
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:33