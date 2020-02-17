Haberler » Güncel » Güney Kore'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 43 yaralı - Haber

Güney Kore'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 43 yaralı

Güney Kore'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

17.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:50Güney Kore'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 43 yaralı
Güney Kore'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, Kuzey Jeolla bölgesinde Suncheon-Wanju otoyolunda bir tünelde nitrik asit taşıyan bir tırın, daha önce zincirleme kaza yapmış bir grup araca çarptığını belirtti.
Polis ve kurtarma ekipleri, yakıtı dökülen tırın ateş aldığı kazanın akabinde yaklaşık 10 aracın da söz konusu tıra çarptığını ifade etti.
30 civarında aracın karıştığı zincirleme kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6'sı ağır 43 kişi yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Kazada çıkan yangın sonrası güvenlik kameraları küle dönerken, araçlarda büyük hasar oluştu. Trafiğe kapatılan tüneli kaplayan duman, kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdı.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer, tırın ve diğer araçların karda kaymış olabileceğini ifade ediyor.

Güney Kore, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 19:00:10