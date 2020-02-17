Güney Kore'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 43 yaralı

Güney Kore'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, Kuzey Jeolla bölgesinde Suncheon-Wanju otoyolunda bir tünelde nitrik asit taşıyan bir tırın, daha önce zincirleme kaza yapmış bir grup araca çarptığını belirtti.

Polis ve kurtarma ekipleri, yakıtı dökülen tırın ateş aldığı kazanın akabinde yaklaşık 10 aracın da söz konusu tıra çarptığını ifade etti.

30 civarında aracın karıştığı zincirleme kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6'sı ağır 43 kişi yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Kazada çıkan yangın sonrası güvenlik kameraları küle dönerken, araçlarda büyük hasar oluştu. Trafiğe kapatılan tüneli kaplayan duman, kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer, tırın ve diğer araçların karda kaymış olabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: AA