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Güney Kore'deki ABD üssünde yeni Kovid-19 vakası

Güney Kore'de, ABD Kore Kuvvetlerine (USFK) bağlı Humphreys askeri üssünde bir kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

01.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:36
Güney Kore'deki ABD üssünde yeni Kovid-19 vakası
Güney Kore'de, ABD Kore Kuvvetlerine (USFK) bağlı Humphreys askeri üssünde bir kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, USFK'den yapılan açıklamada, üsde görevli ABD vatandaşı sözleşmeli bir personelde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, personelin üs dışında bulunan konutunda karantina altına alındığı kaydedildi.
Başkent Seul'un 70 kilometre güneyindeki Humphreys üssü, geçen hafta 4 yeni vaka ortaya çıkmasının ardından kısmen kapatılmış, bazı bölümlere erişim kısıtlanmıştı.
Yaklaşık 37 bin personelin görev yaptığı üste şimdiye dek 14 vaka görüldü. Bu vakalardan 2'sinin asker, 4'ünün asker ailesi mensubu, 4'ünün ABD vatandaşı sözleşmeli personel, 4'ünün ise Güney Kore vatandaşı sözleşmeli personel olduğu kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kore, Güncel
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