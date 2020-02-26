Güney Kore'deki bir ABD askerinde koronavirüs tespit edildi

Güney Kore'de görev alan bir ABD askerinde koronavirüs tespit edildi. ABD Kore Güçleri isimli resmi ordu hesabından yapılan açıklamada, askerde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

"TÜM ÖNLEMLERİ UYGULUYORUZ"

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Camp Carroll'da konuşlu bir USFK askerinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Askeri gücü korumak için gerekli tüm uygun kontrol önlemlerini uyguluyoruz" ifadelerine yer verildi. İki ülke Koronavirüs nedeniyle birlikte yaptıkları askeri tatbikatları azaltma kararı almıştı.

Virüs testi pozitif çıkan askerin son zamanlarda hem Camp Carroll hem de Camp Walker üslerini ziyaret ettiği öğrenildi.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 717'YE YÜKSELDİ

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.