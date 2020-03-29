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Güney Kore'deki Covid-19 hastalarının yarıdan fazlası iyileşti

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (KCDC) yayımladığı verilere göre, Güney Kore'de koronavirüse yakalanan hastaların yarıdan fazlası iyileşti

29.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:14
Güney Kore'deki Covid-19 hastalarının yarıdan fazlası iyileşti
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (KCDC) yayımladığı verilere göre, Güney Kore'de koronavirüse yakalanan hastaların yarıdan fazlası iyileşti.

Pazar günü itibarıyla yapılan açıklamada, ülkede 9 bin 583 kişinin Covid-19 hastası olduğu, bunlardan 5 bin 33'ünün tamamen iyileştiği, 4 bin 398'inin halen hasta olduğu ve 152 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Güney Kore, Kore, Dünya

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