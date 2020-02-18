Haberler » Güncel » Güney Kore'deki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haber

Güney Kore'deki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Güney Kore'nin Kuzey Jeolla bölgesinde Suncheon-Wanju otoyolundaki tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

18.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:20Güney Kore'deki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Güney Kore'nin Kuzey Jeolla bölgesinde Suncheon-Wanju otoyolundaki tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.
Güney Kore ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, aralarında nitrik asit taşıyan bir tırın olduğu 30 civarında aracın karıştığı kazada, arama ekipleri iki kişinin daha cesedine ulaştı.
Dün yaşanan kazada, nitrik asit taşıyan bir tır, tünel içinde daha önce zincirleme kaza yapmış bir grup araca çarpmıştı. Kazanın ardından çevreye yayılan tırın tankerindeki nitrik asit, arkadan gelen yeni araçların tıra çarpmasıyla alev almıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı.
Kazanın ardından tünelde çıkan yangın nedeniyle güvenlik kameraları tahrip olurken, bölgeyi kaplayan duman kurtarma faaliyetlerini zorlaştırmıştı.

Güney Kore, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 11:55:41