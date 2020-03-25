Güney Kore'den ABD'den gelenlere "14 gün karantina" çağrısı

Güney Kore, ABD'den gelen her yolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendini 14 gün karantinaya alması çağrısında bulundu.Yonhap'ın haberine göre, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerden sorumlu Sağlık Bakanlığı yetkilisi Yoon Tae-ho, söz konusu kararın ülkede yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasının ardından alındığını bildirdi.Yoon, ülkede son iki günde 176 kişide virüse rastlandığını ve yurt dışı kaynaklı vaka sayısının da dün 67 artarak 101'e çıktığını belirtti.ABD'den gelenlerin, Kovid-19'u önleme tedbirleri kapsamında kendini 14 gün karantinaya alması gerektiğini vurgulayan Yoon, hastalık belirtisi gösterenlerin ise yapılacak testlerin ardından sağlık birimleri tarafından karantinaya alınacağını kaydetti.Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 9 bin 137 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 126 kişi yaşamını yitirdi.Güney Kore, salgın belirtisi gösterip göstermediğine bakmaksızın Avrupa'dan gelenleri test edeceğini ve iki hafta karantinaya alacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA