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Güney Kore'den Bilecik'e tarih gezisi

Kültür gezileri kapsamında Güney Kore'den gelen heyet üyeleri, Bilecik'in tarihi yerlerini gezerek kent hakkında bilgi aldılar.

28.08.2019 12:58 Güney Kore'den Bilecik'e tarih gezisi
Kültür gezileri kapsamında Güney Kore'den gelen heyet üyeleri, Bilecik'in tarihi yerlerini gezerek kent hakkında bilgi aldılar.

Tarihi Bilecik Belediyesi binası, Şeyh Edebali Türbesi ve Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret eden kafileyi karşılayan Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyet üyeleri Bilecik'te olmaktan duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Konuklarıa Bilecik Belediyesi tarafından kentin lezzetlerinden çeşitli ikramlar yapılırken Bilecik Belediyesi rehberleri tarafından konuklara Bilecik ve ülke hakkında bilgi verildi. - BİLECİK

Şeyh Edebali, Güney Kore, Bilecik, Subaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

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