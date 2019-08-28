Haberler» Yaşam» Haber

Güney Kore'den gelen turizm elçileri Osmaneli'nde

Güney Kore'den gelen turizm elçileri Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi mekanları ziyaret etti.

28.08.2019 12:32 Güney Kore'den gelen turizm elçileri Osmaneli'nde
Güney Kore'den gelen turizm elçileri Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi mekanları ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Güney Kore'den gelen turizm elçilerini ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaretleri sonrasında bir açıklama yapan Şahin, "Osmaneli turizmde yükselen değer olurken Osmaneli Belediyesi her gün yeni işbirlikleri ile potansiyel müşteri gruplarına ulaşmaya çalışıyor. Güney Kore'de gerçekleştirilen ziyaretlerin sonucu ilçemizde ağırladığımız Güney Koreli kardeşlerimizin işbirliği ile önümüzdeki günlerde ilçemize yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Güney Kore'den ilçemize gelen kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Güney Kore, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:54   Vaclav Havel Kütüphane Ödülü Aslı Erdoğan'a
13:52   Eski Belediye Başkanı Sakallı'dan Başkan Yaman'a ziyaret
13:49   Kesik parmaklarıyla su borusundan yaptığı neyi çalıyor
13:38   ESO'dan Eskişehir'i başarı ile temsil eden firmalara teşekkür
13:20   Özel hastanelerden mahalleliye indirimli sağlık hizmeti
13:17   Iğdırlı çocuklara yazarlık eğitimi verilecek
13:00   Anıt ve tescilli ağaçlarda rehabilitasyon çalışmaları