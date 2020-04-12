Güney Kore'den koronavirüs açıklaması: Hastalarının yüzde 70'den fazlası iyileşti
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), Güney Kore'de koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören kişilerin yüzde 70'inden fazlasının iyileştiğini açıkladı.
12.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:46
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), Güney Kore'de koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören kişilerin yüzde 70'inden fazlasının iyileştiğini açıkladı.
KCDC, Güney Kore'de koronavirüs hastalarının yüzde 70'inden fazlasının iyileştiğini ve 10 bin 512 hastanın 7 bin 368'inin hastalıktan kurtulduğunu belirtti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 3 kişi artmasıyla ülke genelinde virüsten ölen kişi sayısı 214'e yükseldi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Güney Kore, Kore, Dünya