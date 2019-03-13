Güney Kore'den Kuzey Kore'nin Füze Sahasına İlişkin Açıklama

Kaynak: AA

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin batı kıyısındaki füze fırlatma sahasının fiziki restorasyonunun hemen hemen tamamlandığını bildirdi.Yonhap ajansının haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Tongchang-ri füze deneme sahasındaki restorasyon çalışmalarının, 27-28 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesinde başlamış ve neredeyse tamamlanmış gibi göründüğü belirtildi.Açıklamada, medyada geçen hafta çıkan bazı haberlerde yer aldığı gibi Tongchang-ri füze deneme sahasının işlevlerinin yeniden tesis edilip edilmediğinin henüz doğrulanmadığı ifade edildi.Kuzey Kore'nin, bir denetim ekibinin (geçen yıl mayıs ayında) imhasını görmeye gelmeden önce Punggye-ri nükleer deneme sahasını onardığının aktarıldığı açıklamada, Tongchang-ri'nin de aynı şekilde, yıkım öncesi hazırlık amaçlı restore ediliyor olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.Punggye-ri nükleer deneme sahasındaki tünellerin, geçen yıl mayıs ayında patlayıcılarla imhası, yabancı basın mensupları tarafından izlenmişti.Kuzey Kore'nin füze deneme sahasında normal faaliyetlere dönüldüğü iddiasıBM Yüksek Düzeyli Uzmanlar Panelinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yönelik hazırladığı 66 sayfalık raporda, "Yongbyon nükleer kompleksinin aktif olduğu" ve kasım ayı uydu görüntülerinin, reaktörlerin su tahliye tesislerinin yakınında kanallar kazıldığını ve yeni bir binanın inşa edildiğini gösterdiği belirtilmişti.Uydu görüntülerinin aynı zamanda "radyokimya laboratuvarı ve ilgili buhar tesisinin olası faaliyetine" işaret ettiğinin belirtildiği raporda, BM uzmanlar panelinin, ülkedeki uranyum yoğunlaştırma tesislerini ve maden sahalarını izlemeye devam ettiği vurgulanmıştı.Associated Press tarafından pazartesi günü ele geçirilen raporda ayrıca uzmanların, "balistik füze faaliyet alanlarını araştırdığı, doğruluğunu onayladığı ve raporladığı" ve Kuzey Kore tarafından "montaj, depolama ve test alanlarını ayrı ayrı yerlerde tutma yönünde tutarlı bir eğilim olduğuna dair kanıt bulduğu" belirtilmişti.Amerikalı uzmanlar geçen hafta, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etmişti.ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini öne sürmüştü.Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon da geçen hafta salı günü, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.