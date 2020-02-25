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Güney Kore'den toplu korona virüs testi

Güney Kore, 200 binin üzerinde kişiye toplu Korona virüsü testi yapacağını açıkladı.

25.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:20Güney Kore'den toplu korona virüs testi
Güney Kore, 200 binin üzerinde kişiye toplu Korona virüsü testi yapacağını açıkladı.
Çin'in kentinden dünya ülkelerine yayılan korona virüsünün, Çin'in ardından en çok görüldüğü ülke Güney Kore olarak kaydedildi. Ülke genelinde 977 onaylanmış vaka görülürken, Korona virüsü nedeniyle 11 ölüm yaşandı.
Ülkede görülen vakaların çoğunun Shincheonji kilisesiyle bağlantılı olması üzerine Güney Kore, 200 binin üzerinde üyesi bulunan kilisenin bütün üyelerine toplu Korona virüsü testi yapma kararı aldı. Kilise üyeleri arasında ilk vakanın 61 yaşında bir kadında görüldüğü belirtilirken, hastaya nasıl virüs bulaştığı ise bilinmiyor.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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