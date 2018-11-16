16 Kasım 2018, 11:40
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Güney Kore Gemisi Tartışmalı Adalar Yakınında Seyretti

Güney Kore Gemisi Tartışmalı Adalar Yakınında Seyretti

Güney Kore'ye ait oşinografik araştırma gemisinin, Japonya ile egemenlik tartışmalarına konu olan Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) tartışmalı adalar yakınında seyrettiği bildirildi.

Güney Kore'ye ait oşinografik araştırma gemisinin, Japonya ile egemenlik tartışmalarına konu olan Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) tartışmalı adalar yakınında seyrettiği bildirildi.

Kyodo ajansının, Japon sahil güvenliğine dayandırdığı haberine göre, araştırma gemisi, Korelilerin "Dokdo", Japonya'nın ise "Takeşima" olarak adlandırıp hak iddia ettiği ihtilaflı adalar yakınından geçti.

Olay üzerine Japonya Dışişleri Bakanlığı Güney Kore hükümetini protesto etti.

Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, "Rızamız olmadan münhasır ekonomik bölgemizde ya da kara sularımızda bilimsel araştırmalar yapılmasını kabul edemeyiz. Bunu güçlü bir şekilde protesto ettik." ifadesini kullandı.

Araştırma gemisinin, Japon sahil güvenliğinin bölgeye devriye teknesi göndermesi üzerine tartışmalı adalardan uzaklaştığı belirtildi. Japon,Japonya,Güney Kore
16 Kasım 2018 Cuma 11:40