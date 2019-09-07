Güney Kore-Gürcistan maçına sadece Şenol Güneş gitti!

Güney Kore ve Gürcistan arasında İstanbul'da yapılan hazırlık maçı boş tribünler önünde oynandı. Kocaeli'den özel davetle getirilen yaklaşık 300 kişilik Hyundai çalışanları ve aileleri haricinde tribünlerde kimse yoktu.

BİLET SATIŞI YAPILMADI

Maçın biletleri ise açık satışa sunulmadı. Bu nedenle Türkiye'de yaşayan herhangi bir Gürcü, Koreli ya da Türk, istese dahi maça gelemedi. Hayalet maçın sürpriz konuğu ise Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu.

MÜCADELE 2-2 SONUÇLANDI

Daha önce Güney Kore'de çalışan ve ülkeyle iyi ilişkileri olan Güneş, her iki takım teknik direktörünü ziyaret ederek "Hoş geldiniz" dediği ortaya çıktı. Gürcistan heyetini de ziyaret eden, futbolcular ve teknik adamlarla görüşen Güneş'in, maça gelerek kendilerini ziyaret etmesinden her iki ekibin yetkililerinin de çok memnun kaldıkları ve bunu 'ince bir davranış' olarak değerlendirdikleri öğrenildi. Bu gizemli maç 2-2 beraberlikle sona erdi.