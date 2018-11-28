Güney Kore Haber Ajansı Yonhap'tan İngilizce Youtube Haber Kanalı

Güney Kore
'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın "Korea Now" adıyla geçen ay açtığı YouTube haber kanalı, Kore'ye ilişkin güncel bilgileri tüm dünyaya İngilizce sunuyor.
Yonhap ajansının İngilizce YouTube kanalı, Güney Kore'ye dair kültür sanat haberlerinin yanı sıra Kuzey ve Güney Kore'ye ilişkin son gelişmeleri de abonelerine aktarıyor.
Geçen ay açılan "Korea Now" adlı kanalda, Kore kültürüne, Güney Kore pop müziği "K-pop" ve dansı ile Kore dizilerine ilişkin videolar da bulunuyor. Siyaset
, diplomasi, popüler kültür, eğlence ve yaşam haberlerine ilişkin içeriği her gün yeni videolarla güncellenen kanal aracılığıyla bölgeye ilişkin gelişmeler de İngilizce olarak küresel çapta duyuruluyor. Türkiye
'de Kore kültürüne ilgi
Kore Cumhuriyetinin Ankara
Büyükelçiliğine bağlı Kore Kültür Merkezinde açılan Kore pop müziği ve dansının öğretildiği "K-Pop Akademi" ve zeka oyunu "Go" kursları ile Kore hat sanatı ve kaligrafi derslerine Türk katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor.
Güney Kore,Kore
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:47