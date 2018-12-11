Güney Kore
Hükümeti, Blockchain teknolojisini kullanarak Busan
kentinde yeni bir enerji santrali kurma kararı aldı. Hükümet bu plan için 3 buçuk milyon dolar gibi bir bütçe ayırdı.
Güney Kore Hükümeti, ülkenin en büyük ikinci şehri Busan'da yeni bir enerji santrali kurma kararı aldı. Şehir yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre işbu proje bölgedeki enerji sektörünün ciddi bir büyüme yaşamasını sağlayacak. Güney Kore'nin en büyük elektrik şirketi olan Korea Electric Power Corporation (KEPCO), önümüzdeki yıl ulusal bir yarışmaya ev sahipliği yapacak ve proje burada temsil edilecek. Hükümetin kuracağı bu yeni santral, bölgedeki fabrikalarda ve kamu tesislerinde kullanılan elektriği tek bir noktada toplayacak. Bu yeni projede enerji depolama sistemi oluşturmayı düşünen hükümet, güneş enerjisinden de faydalanacak.
Yerel haber kaynaklarına göre bu proje bizzat Busan'daki kuruluşlar tarafından önerildi. Busan yerel yönetiminden, yerel şirketlerden, Pusan Ulusal Üniversitesi (PNU), Nuri Telecom ve Busan City Gas gibi şirketlerden destek alan bu proje, bölgedeki enerji sektörünün büyümesini hızlandıracak. Busan bölgesinde Blockchain ile ilgili birbirinden farklı adımların atıldığını söylemek mümkün.
Busan'daki Ekonomik İlişkiler Bakanı Yoo Jae-soo bu yılın başlarında Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) eski yöneticilerinden biriyle buluştu. İkili bu buluşmada Busan'ın Blockchain alanındaki potansiyeli hakkında konuştu. Yoo Jae-soo, Busan'ın Blockchain ve kripto para şirketleri için oldukça ideal bir yer olabileceğini düşünüyor.
The post Güney Kore Hükümeti, Blockchain teknolojisini kullanarak enerji santrali kuracak
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
11 Aralık 2018 Salı 15:08