Güney Kore ile Rusya arasında özür polemiği: Moskova özür yok, Seul, pozisyon değiştirdiler dedi
Güney Kore ile Rusya arasındaki hava sahası ihlali krizi taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla devam ediyor. Güney Kore, Rusya'nın hava sahası ihlali nedeniyle özür dilediğini iddia ederken Moskova, Seul'den özür dilenmediğini bildirdi24.07.2019 18:07
Güney Kore ile Rusya arasındaki hava sahası ihlali krizi taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla devam ediyor.
Moskova, 'Rus savaş uçaklarının Güney Kore'nin Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği bölgeye izinsiz girmesi' nedeniyle Seul'den özür dilediği yönündeki açıklamayı reddederek bu ülkeden özür dilenmediğini bildirdi.
Moskova, 'Rus savaş uçaklarının Güney Kore'nin Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği bölgeye izinsiz girmesi' nedeniyle Seul'den özür dilediği yönündeki açıklamayı reddederek bu ülkeden özür dilenmediğini bildirdi.
Güney Kore, Moskova, Rusya, Seul, Dünya
Kaynak: Euronews.com