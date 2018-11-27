27 Kasım 2018, 12:57
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Güney Kore İsrail'den Erken Uyarı Radar Sistemleri Satın Alıyor

Güney Kore İsrail

Güney Kore, İsrail yapımı iki erken uyarı radar sistemi satın alacak.

Güney Kore, İsrail yapımı iki erken uyarı radar sistemi satın alacak.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Savunma Proje Teşvik Komitesi, İsrailli bir savunma şirketi tarafından üretilen iki Green Pine Block C radar sisteminin alınmasını onayladı.

Sistemlerin 292 milyon dolara mal olacağı ve 2020 başlarında kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Green Pine Block C radar sisteminin, 800 kilometreden daha fazla tarama menziline sahip olduğu ifade ediliyor.

Güney Kore ordusunun elindeki Block B radar sisteminin menzili ise 600 kilometre. Seul,İsrail,Güney Kore
27 Kasım 2018 Salı 12:57