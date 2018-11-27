Güney Kore İsrail'den Erken Uyarı Radar Sistemleri Satın Alıyor

Güney Kore
, İsrail
yapımı iki erken uyarı radar sistemi satın alacak.
Yonhap'ın haberine göre, Seul
Savunma Proje Teşvik Komitesi, İsrailli bir savunma şirketi tarafından üretilen iki Green Pine Block C radar sisteminin alınmasını onayladı.
Sistemlerin 292 milyon dolara mal olacağı ve 2020 başlarında kullanılmaya başlanacağı belirtildi.
Green Pine Block C radar sisteminin, 800 kilometreden daha fazla tarama menziline sahip olduğu ifade ediliyor.
Güney Kore ordusunun elindeki Block B radar sisteminin menzili ise 600 kilometre.
Seul,İsrail,Güney Kore