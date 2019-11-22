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Güney Kore, Japonya ile istihbarat paylaşımı anlaşmasını sürdürecek

Güney Kore, Japonya ile istihbarat anlaşmasını uzatmama kararını askıya aldı.

22.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:40Güney Kore, Japonya ile istihbarat paylaşımı anlaşmasını sürdürecek
Güney Kore, ile istihbarat anlaşmasını uzatmama kararını askıya aldı.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında 11 saat süren müzakerelerin ardından, Japonya ile Ekim 2016'da imzalanan ve süresi bugün dolan istihbarat paylaşımı anlaşmasının uzatmama kararından vazgeçildiği bildirildi.
Diğer yandan, Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi Direktör Yardımcısı Kim You-geun da görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret gerginliğinde tarafların farklılıklarını azalttığını kaydetti.
Kim, Seul yönetiminin Japonya'nın Güney Kore'ye bazı ürünlerin ihracatına getirdiği kısıtlamalara yönelik Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) sundukları şikayeti şimdilik geri çekeceğini ifade etti.
Ticaret ilişkilerinin bozulması
İki ülke arasındaki ilişkiler, Güney Kore Yüksek Mahkemesinin Kasım 2018'de Japon şirketlerini 1910-1945 yıllarındaki sömürgecilik dönemi sırasında zorla çalıştırılan işçiler için tazminat ödemeye mahkum etmesi üzerine son yılların en kötü seviyesine gerilemişti.
İki ülke arasındaki gerilim, Japonya'nın temmuzda Güney Kore'nin teknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan kilit öneme sahip maddelere daha sıkı ihracat kontrolü getirmesiyle tırmanmıştı.
Japonya, ayrıca 2 Ağustos'ta Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı.
Seul yönetimi de buna karşılık, iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını bildirmiş, son olarak da Japonya'yı "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkarmıştı.

Güney Kore, Japonya, Güncel

Kaynak: AA

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