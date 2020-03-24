Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor

Koronavirüs salgını dünyada etkisini günbegün artırırken, ülkelerin yaptığı test sayısında da büyük artış yaşandı. Test konusunda tam not alan ülkelerden biri olan Güney Kore'deki bir hastanede, açık kabinlerdekoronavirüst testi yapılıyor.

TEST 7 DAKİKADA TAMAMLANIYOR

Güney Kore'de H Plus Yangji Hastanesi, açık kabinlerde koronavirüs testleri yapıyor. Hastalar öncelikle bir tıp uzmanına danışıp test için onay alıyor. Sağlık çalışanı, kabinlerdeki uzun kollu lastik eldivenleri takarak hastanın burun ve boğazından örnek alıyor ve test 7 dakika içerisinde tamamlanıyor. Kabinlerde hava sızıntısını önlemek amacıyla negatif hava basıncı uygulanıyor.

ALINAN NUMUNE SAYISI 10 KATINA ÇIKTI

H Plus Yangji Hastanesi Direktörü Kim Sang-İl, "Örnekleri büyük bir negatif basınç odasında toplardık ama büyük bir alanı dezenfekte etmek çok vakit alıyordu. Günde sekiz veya dokuz numune alabiliyorduk ama şimdi verimliliğimiz neredeyse on kat arttı. Şimdi günde 70 ila 80 numune alabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kabinlere her seferinde sadece 1 hasta kabul edildiği için bu yöntemin daha güvenli olduğu belirtiliyor.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDULAR

Güney Kore, enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için büyük kitlelere yaptığı testten ötürü pek çok ülke tarafından örnek gösterildi. Güney Kore'de 290.000'den fazla kişi teste tabii tutuldu.