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Güney Kore, Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarına "nakit para yardımı" yapacak

Güney Kore'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesini önlemek için alt ve orta gelirli hanelere, "acil durum afet yardımı" adında mali yardım yapma kararı aldı.

30.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:34
Güney Kore, Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarına
Güney Kore'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesini önlemek için alt ve orta gelirli hanelere, "acil durum afet yardımı" adında mali yardım yapma kararı aldı.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Devlet Başkanı Moon Jae-in, Ekonomi Konseyinin acil toplantısının ardından yaptığı açıklamada, alt ve orta gelir grubundaki ailelere nakit para yardımı yapılacağını bildirdi.
- Yaklaşık 7,4 milyar dolar verilmesi planlanıyor
Yardım kapsamında 14 milyon haneye, bir kereye mahsus olmak üzere toplam 9,1 trilyon won (yaklaşık 7,4 milyar dolar) verilmesi planlanıyor.
Bunun 7,1 trilyon wonunun (yaklaşık 5,8 milyar dolar) merkezi hükümet bütçesinden, 2 trilyon wonunun (yaklaşık 1,6 milyar dolar) da yerel yönetimlerin bütçelerinden karşılanması öngörülüyor.
Güney Kore'de vaka sayısı 9 bin 661'e çıkarken, bugüne dek 158 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Moon Jae-in, Güney Kore, Ekonomi, Hükümet, Güncel
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