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Güney Kore Kuzey'in teknesini geri gönderdi

Güney Kore, yanlışlıkla Güney'e geçen Kuzey Kore'ye ait bir tekne ve mürettebatını geri gönderdi.

29.07.2019 16:13 Güney Kore Kuzey'in teknesini geri gönderdi
Güney Kore, yanlışlıkla Güney'e geçen Kuzey Kore'ye ait bir tekne ve mürettebatını geri gönderdi.
Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iki Kore arasındaki deniz sınırından Güney'e geçen Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesindeki 3 kişilik mürettebatın Kuzey'e geri gönderildiği bildirildi.
Kuzey Koreli denizciler, navigasyondaki bir hata nedeniyle, yanlışlıkla Güney Kore tarafına geçtiklerini ve geri dönmek istediklerini söyledi. Bunun üzerine Güney Koreli yetkililer, denizcilerin Kuzey'e geri gönderilmesine karar verdi.
Kuzey Kore'ye ait bir balıkçı teknesinin cumartesi akşamı iki Kore arasındaki deniz sınırını geçmesi üzerine Güney Kore'ye ait bir gemi olay yerine gitmişti. Teknedeki 3 denizci sorgulanmak üzere Güney Kore'nin Yangyang Limanı'na getirilmişti.

Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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