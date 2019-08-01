Güney Kore: Kuzey Koreli asker ara bölgeyi aşarak Güney Kore'ye kaçtı

Güney Kore, Kuzey Koreli bir askerin iki ülke arasındaki tarafsız bölgeden güneye geçip sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Gece yarısı termal kameralar sayesinde tespit edilen asker, Kuzey Kore ordusunda aktif görevdeydi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, asker ülkesinden kaçtığını söyledi ve sığınma talep etti.

Çarşamba gecesi, yarımadanın batısında Kuzey Kore'den başlayarak ara bölgeyi geçen ve Güney Kore'ye akan Imjin Nehri yakınlarında termal kameraların görüntülediği asker, Güney Kore ordusunun gözetimine alındı.

Kaçış, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze denemesinden hemen sonra gerçekleşti.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, yapılan füze denemelerinin, bu ayın sonunda Güney Kore ile ABD'nin bölgede yapacağı ortak askeri tatbikat için uyarı niteliğinde olduğunu duyurmuştu.

Ara bölgenin sınırında binlerce asker nöbet tutuyor

Kuzey Kore'den her yıl onlarca insan Çin'e ya da Güney Kore'ye kaçıyor ancak ara bölgeden kaçmak çok zor ve tehlikeli. Çünkü yoğun şekilde korunan ara bölgenin iki tarafında çok sayıda asker nöbet tutuyor.

Kasım 2017'de, Kuzey Kore ordusundan bir asker Güney'e kaçmak için ara bölgeye girmiş, burada Kuzey Koreli askerler tarafından 40 kez vurulmuştu.

Askerin vurulup yere yığılmasının ardından ara bölgeye giremeyen Kuzey Koreli askerler geri dönmüş, Güney Kore askerleri ara bölgeye gece yarısı girerek ağır yaralı askeri sürükleyerek Güney'e götürmüştü.