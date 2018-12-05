Güney Kore Mutfağı İstanbul'da Tanıtıldı

Nişantaşı Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Güney Kore
'nin İstanbul
Başkonsolosluğu destekleriyle "Kore Mutfağı Tanıtım Etkinliği" düzenlendi.
Üniversitenin 1453 NeoTech Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, ülkesinin kültürünü tanıtmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Binlerce yıldır var olan tarihsel ve kültürel bağlar ile Türk askerinin Kore Savaşı'na verdiği destek ve 2002 Dünya Kupası'ndaki dostluk gösterisinden sonra Güney Kore ile Türkiye
arasındaki kardeşlik bağının arttığını belirten Keewon Hong, iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve eğitim gibi birçok alanda da ilişkilerin artarak devam ettiğini söyledi.
Keewon Hong, son zamanlarda kültürel olarak Güney Kore ile Türkiye'nin daha da yakınlaştığını ifade ederek, "Bugün öğrencilerle Güney Kore'nin temsili yemeği bulgogi ile japchae yapacağız. Sonrasında öğrencilerle Güney Kore yemeklerinin tadına bakacağız. Bu etkinlik vesilesiyle Kore'ye olan ilginin artmasını ve Kore kültürünü sevmenizi dilerim." diye konuştu.
"Önemli olan kalplerimizi kazanmamız"
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu
da Güney Kore ile Türkiye arasında farklı dönüm noktaları olduğunu anlattı. Güney Kore ile siyasi ilişkilerin 1949 yılında başladığını hatırlatan Hatipoğlu, 1999 depremindeki desteğin de unutulmayacağını aktardı.
Öğrencilerin Kore sinemasına ve müziğine ilgisinden bahseden Hatipoğlu, mutfak etkinliğinin iki ülke arasında kültürel iletişimin artmasına katkı sağlayacağını kaydetti.
İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Hatipoğlu, "Eğitim, enformasyon ve bilişim, enerji ve genel olarak ticaret hacminin artırılmasına yönelik ilişkilerimiz oluyor. Ekonomik ve ticari iş birliği üzerinden hareket ediyoruz. Ama bence en önemlisi kamu diplomasisi, birbirimizi tanımamız ve aslında kalplerimizi kazanmamız. Bu tür etkinliklerde birbirimizin yemeklerini tatmak aslında kültürü tanımaktır, kültürü tanımak insanı ve birbirimizin kalplerini tanımak demektir." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Koreli aşçılarla Güney Kore yemeği yaptı.
Nişantaşı Üniversitesi,İstanbul,Güney Kore,Kore
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:46