Güney Kore'nin DMZ'deki kazı çalışmaları

Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için 1 Nisan'da başlattığı bağımsız kazı çalışmalarında bir Birleşmiş Milletler (BM) askerine ait olduğu sanılan ceset çıkarıldığını bildirdi.Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kemik parçalarının çarşamba günü yapılan kazı çalışmasında bulunduğu ve ilk kez Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden bir BM askerine ait olduğu değerlendirilen kalıntıların tespit edildiği kaydedildi.25 Haziran 1950'de başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren savaşta 40 binden fazla BM askerinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.Güney Kore bağımsız kazı çalışması başlatmıştıGüney Kore Savunma Bakanlığı, 1 Nisan'da, daha önce mutabık kalındığı üzere iki ülke sınırındaki DMZ'deki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için ortak çalışma başlatılmasına yönelik çağrıya Kuzey Kore'nin yanıt vermemesi üzerine ülkenin bağımsız bir kazı başlattığını duyurmuştu.Seul'un, kendi kazı personelinin listesini 6 Mart'ta Kuzey Kore'ye gönderdiği ancak Pyongyang yönetiminden henüz yanıt gelmediği kaydedilmişti.Seul ve Pyongyang, geçen yıl, iki ülke arasındaki gerginliği azaltma ve güveni artırma amaçlı imzaladığı karşılıklı askeri anlaşma sırasında 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak üzere ortak bir proje yürütmeyi planlamıştı.Ancak Pyongyang'ın, Seul'un kazıya ortak başlama yönündeki isteğini henüz kabul etmediği aktarılmıştı.29 bin 696 eşya çıkarılmıştıSavunma Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, 28 Mayıs ve 6 Haziran tarihlerindeki kazı çalışmasında, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlere ait olduğu sanılan 100 parça kemik ve bir savaş beratının da içinde olduğu 6 bin 641 eşyaya ulaşıldığı belirtilmişti.Eşyalar arasındaki bir cüzdanın içinden çıkan ve dönemin Güney Kore ordusu Genelkurmay Başkanı tarafından verildiği tahmin edilen savaş beratının ise yaşamını yitiren bir askerin kimliğinin tespit edilmesine yardımcı olabileceği ifade edilmişti.Açıklamada, kazı projesinin başlatıldığı nisan ayı başından itibaren askerlerin toplam 425 kemik parçası ve 29 bin 696 eşya bulduğu kaydedilmişti.Kemik parçalarının kaç askere ait olduğunun henüz belirlenmediğinin ifade edildiği açıklamada, ordunun kemiklerle ilgili ayrıntılı inceleme ve DNA analizi yapacağı bildirilmişti.