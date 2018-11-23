Güney Kore'nin Gönüllü Mahkumları, Para ile Hapis Yatıyorlar

Güney Kore
'de günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar hapishane şeklinde dizayn edilen bir kurumda para karşılığı istirahat ediyor.
Güney Kore'de Yong-Seok Kwon isimli bir girişimci günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyenler için bir hapishane dizayn etti. Kwon'un oluşturduğu hapishanede katılımcılar tıpkı gerçek bir hapishanedeki gibi yaşamak için günlük 90 ABD
Doları ödüyor. Hapishanenin para karşılığında gönüllü mahkumlarına vaat ettiği şey ise günlük hayattan tamamen izole olmuş bir ortam.
Hapishaneye gelenler, öncelikle cep telefonlarını kurumun çalışanlarına teslim ediyor. Daha sonra ise onlar için hazırlanan üniformalarını giyerek hücrelerine geçiyorlar. Hücrelerde ise yalnızca yoga matı, çay seti, bir kalem ile bir defter bulunuyor. Gönüllü mahkumlara sabah kahvaltısı için pirinç lapası, akşam yemeği olarak ise olarak ise haşlanmış tatlı patates, muzlu süt veriliyor. Odalarda ayna olmaması ise dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
"Gerçek hapishane dışarıda"
Hapishane fikrinin ortaklarından Ji-hyang Noh ise basına yaptığı çeşitli açıklamalarda 'mahkumların' durumlarından memnun olduklarını belirterek, "Kendini burada, her şeyden izole olmuş bir yerde kilitlemek hapishanede olmak demek değil, asıl hapishane dışarıda" ifadelerini kullandı.
2013 yılında kurulan hapishanede ise bugüne kadar 2 binden fazla kişi kaldı. - SEUL
Amerika Birleşik Devletleri,Güney Kore