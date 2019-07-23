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Güney Kore, Rus büyükelçi yardımcısını çağırdı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait 2 bombardıman uçağına hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açılmasının ardından, Rusya büyükelçi yardımcısını çağırdı.

23.07.2019 12:45 Güney Kore, Rus büyükelçi yardımcısını çağırdı
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait 2 bombardıman uçağına hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açılmasının ardından, Rusya büyükelçi yardımcısını çağırdı.

TASS'ta yer alan habere göre, Rus büyükelçi yardımcısı, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore savaş jetlerinin, hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle 2 Rus bombardıman uçağına uyarı ateşi açtığını duyurmuş; Rusya Savunma Bakanlığı ise hava sahası ihlali yapılmadığı ve herhangi bir şekilde uyarı ateşi açılmadığını duyurmuştu.


Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, Rusya, Dünya

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