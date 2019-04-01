Güney Kore Savaş Kalıntılarının Çıkarılması İçin Kendi Kazı Çalışmalarına Başladı

Kaynak: AA

Güney Kore, Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için bağımsız kazı çalışması başlattı.Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, daha önce mutabık kalındığı üzere iki ülke sınırındaki DMZ'deki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için ortak çalışma başlatılmasına yönelik çağrıya yanıt vermemesi üzerine ülkenin bağımsız bir kazı başlattığını duyurdu.Bakanlık Sözcü Vekili Roh Jae-cheon, basına yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren ordumuz Koreler arası kazı hazırlığı için askeri sınır hattının güneyinde ilave mayın temizleme operasyonları ve temel kazı çalışmaları yürütecek." dedi.Roh, Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin talebini kabul etmesi halinde derhal ortak bir kazı çalışmasına geçmeye hazır olmak için hazırlık yaptıklarını dile getirdi.Seul'ün, kendi kazı personelinin listesini 6 Mart'ta Kuzey Kore'ye gönderdiği ancak Pyongyang yönetiminden henüz bir yanıt gelmediği kaydedildi.Seul ve Pyongyang, geçen yıl, iki ülke arasındaki gerginliği azaltma ve güveni artırma amaçlı imzaladığı karşılıklı askeri anlaşma sırasında 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak üzere ortak bir proje yürütmeyi planlamıştı.Ancak Pyongyang, Seul'ün, kazıya ortak başlama yönündeki isteğini henüz kabul etmedi.Güney Kore Savunma Bakanlığı Kasım 2018'de, sınırdaki 3 kilometrelik asfaltsız yolun Kore Savaşı kalıntıları için yapılacak ortak kazı çalışmaları projesini desteklemek amacıyla birleştirildiğini duyurmuştu.Güney Kore ve Kuzey Kore, geçen yıl ekim ayında DMZ'de kara mayınlarını temizlemeye başlamıştı. İki Kore, 20 günlük mayın temizlemeyi tamamlamıştı.