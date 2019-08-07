"Güney Kore savunma için ABD'ye daha fazla ödeme yapacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin geçen yıl Kuzey Kore'ye karşı askeri savunma için ABD'ye 990 milyon dolar (5,4 milyar lira) ödediğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Güney Kore, Kuzey'e karşı askeri savunma için ABD'ye daha fazla ödeme yapmayı kabul etti." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin geçen yıl Kuzey Kore'ye karşı askeri savunma için ABD'ye 990 milyon dolar ödediğini belirten Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi.

Trump, "ABD'ye yapılan ödemeleri daha da artırmak üzere görüşmeler başladı. Zengin bir ülke olan Güney Kore de ABD tarafından sağlanan askeri savunmaya katkı sunmak konusunda yükümlülük hissediyor. İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA