Güney Kore Tartışmalı Adalarda Tatbikat Başlattı

Güney Kore
donanması, Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi
) ihtilaflı adalarda 2 günlük tatbikat başlattı. Kyodo
'da yer alan habere göre ordu, Güney Kore'nin Dokdo, Japonya
'nın Takeşima olarak adlandırıp hak iddia ettiği ihtilaflı adalarda 2 gün sürecek askeri tatbikata başladı.
Tatbikata 6 savaş gemisi ve 5 uçağın katıldığı belirtildi.
Japonya Dışişleri Bakanlığı
, Güney Kore'nin söz konusu adalarda tatbikat düzenlemesine tepki göstererek, Seul
'ün tatbikatı sonlandırmasını istedi.
Japonya, Güney Kore'nin kontrolü altındaki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.
13 Aralık 2018 Perşembe 11:17