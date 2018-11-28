Güney Kore Yerli Üretim Roket Motorunu Test Etti

Güney Kore
, ilk yerli üretim roket motorunu başarıyla test etti.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), ülkenin ilk yerli üretim roket itki motorunun test fırlatışının başarılı olduğunu duyurdu.
75 ton ağırlık taşıyabilen itki motoruna bağlanan tek aşamalı roketin Güney Jeolla eyaletine bağlı Goheung'daki Naro Uzay Merkezinden fırlatıldığı bildirildi.
Roketin 10 dakikalık uçuşun ardından 209 kilometre irtifaya ulaştığı ve 429 kilometre uzaklıktaki Jeju Adası açıklarında okyanusa düştüğü belirtildi.
Roket motorunun, Kore'nin yerli uzay fırlatma platformu KSLV-2'nin parçası olması planlanıyor. KSLV-2'nin başarılı olması halinde Güney Kore kendi ürettiği yerli teknolojisi ile uzaya roket yollayabilen 7. ülke olacak.
Güney Kore,Kore
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:22