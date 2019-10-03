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Güney Kore'yi Mitag tayfunu vurdu: 6 ölü, 4 yaralı

Güney Kore'yi etkisi altına alan Mitag tayfununda 6 kişi hayatını kaybetti.

03.10.2019 11:05Güney Kore'yi Mitag tayfunu vurdu: 6 ölü, 4 yaralı
Güney Kore'yi etkisi altına alan Mitag tayfununda 6 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'yi Mitag tayfunu vurdu. Bu yıl ülkede etkili olan 18. tayfun olan Mitag, ülkenin güney bölgelerinde şiddetli yağışlara yol açtı. Yağışların sel felaketine ve toprak kaymasına yol açtığı ve birkaç binanın yıkıldığı belirtildi. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Bakanlık, 100'den fazla evin sular altında kaldığını, ülkenin güney bölgelerinde bin 500'den fazla kişinin ise evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Kore Elektrik Enerjisi Şirketi tarafından yapılan açıklamada ise 44 binden fazla evin elektriksiz kaldığı, yüzde 83'üne elektriğin yeniden sağlandığı belirtildi. - SEUL

Güney Kore, Kore, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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