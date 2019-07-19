Güney Koreli adam, Japonya konsolosluğu önünde kendini ateşe verdi

Güney Koreli olduğu belirtilen bir adam, Japonya konsolosluk binası önünde, park halindeki otomobilinin içerisinde kendini ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Olay, Güney Kore'nin başkenti Seul'daki Japonya konsolosluk binası önünde, yerel saatle 03.25 sıralarında meydana geldi. Konsolosluk binası önüne park ettiği aracının içerisinde kendisini benzin dökerek ateşe veren 78 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yerel medya, polisin otomobilde yaptığı incelemede yakıt izlerine rastladığı, incelemelerine devam ettiğini duyurdu. Ayrıca, polisin, bunun bir intihar girişimi olduğunu düşündüğü belirtildi.