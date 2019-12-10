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Güney Koreli beyaz eşya firması Daewoo'nun kurucusu öldü

Güney Kore'nin iflas eden beyaz eşya şirketi Dongbu Daewoo Electronics Corporation'un kurucusu Kim Woo-choong, başkent Seul'de yaşamını yitirdi.

10.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:06Güney Koreli beyaz eşya firması Daewoo'nun kurucusu öldü
Güney Kore'nin iflas eden beyaz eşya şirketi Dongbu Electronics Corporation'un kurucusu Kim Woo-choong, başkent 'de yaşamını yitirdi.
Daewoo'nun eski çalışanları tarafından kurulan Daewoosky Enstitüsünden yapılan açıklamada, 83 yaşındaki Kim'in, pazartesi gecesi Seul'de bir hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.
Açıklamada, 1967'de kurulan Daewoo'nun bir dönem ülkenin en büyük 2'nci şirketi olduğu ve şirketin yükselişinin, Güney Kore'nin endüstriyel gelişiminin temsilcisi olduğu vurgulandı.
Şirketin 1997-98 yıllarında Asya'daki mali krizden etkilendiği, 1999'da iflas ettiği ve şirketin bu tarihte 41 iştirak, 600 şube ve 350 bin çalışanının bulunduğu belirtildi.
Şirketin kapanmasının ardından ülkeden kaçan Kim, 6 yıl sonra geri dönmüş, zimmete para geçirme ve muhasebe kayıtlarında usulsüzlük suçlarından 10 yıl hüküm giymişti.
Kim, 2007'de affedilerek serbest kalmıştı.

Güney Kore, Daewoo, Seul, Güncel

Kaynak: AA

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