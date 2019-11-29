Haberler » Güncel » Güney Koreli firmanın Bursa ilgisi - Haber

Güney Koreli firmanın Bursa ilgisi

Dünya çapında turizm, kimya, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren ve Güney Kore'nin en büyük şirketlerinden olan Lotte Group'un yetkilileri, Bursa'daki yatırım olanaklarına ilişkin bilgilendirildi.

29.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:54Güney Koreli firmanın Bursa ilgisi
Dünya çapında turizm, kimya, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren ve Güney Kore'nin en büyük şirketlerinden olan Lotte Group'un yetkilileri, 'daki yatırım olanaklarına ilişkin bilgilendirildi.
Bursa, Bilecik, Eskişehir Kalkınma Ajansından (BEBKA) yapılan açıklamaya göre, Lotte Group yetkilileri, Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ersin Yazıcı bir araya geldi.
Toplantıda, Güney Kore'nin beşinci büyük şirketi olan Lotte Group'un yetkililerine, turizm başta olmak üzere kentteki yatırım imkanlarına ilişkin bilgi verildi.
Alinur Aktaş, 3 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin dördüncü büyük şehri durumunda bulunan Bursa'nın, tarihi ve kültürel bakımdan çok ciddi derinliğe ve önemli fırsatlara sahip bir şehir olduğuna, doğal güzellikleriyle de ön plana çıktığına işaret etti.
BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erhan Öztürk, kentteki yatırım olanaklarına ilişkin sunum yaptı.
2015 yılından beri Türkiye pazarına girmek için araştırma yaptıklarını belirten Lotte Group yetkilileri de Bursa'nın yatırım imkanları bakımından oldukça iyi fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Güney Kore, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:48 Hollanda'da başörtülü kadına ayrımcılık yapıldığına dair karar
13:47 Bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kamerada
13:47 Ankara ceren damar'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi -arşiv
13:47 Bartın şehit jandarma uzman çavuş furkan yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
13:42 Tarık Yurttaş'a yapılan saldırıya kınama
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:50 CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
11:46 Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
10:02 Son Dakika: Ekim'de dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 13:50:23