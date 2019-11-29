Haberler » 3. Sayfa » Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden hapis cezası - Haber

Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden hapis cezası

Güney Kore'de K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon toplu tecavüzden hapis cezasına çarptırıldı.

29.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:15Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden hapis cezası
Güney Kore'de K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon toplu tecavüzden hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon, alkollü olmaları nedeniyle bilinçleri yerinde olmayan kadınlara toplu tecavüz etme suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan 30 yaşındaki Jung 6, 29 yaşındaki Choi ise 5 yıl hapis cezası aldı.

Öte yandan, 80 saat cinsel şiddet terapisi görmesine karar verilen Güney Koreli yıldızlara 5 yıl boyunca çocuklarla çalışması yasaklandı.

Kararı açıklayan Yargıç Kang Seong-soo, tecavüz sırasında kaydettiği görüntüleri sosyal medyadaki bazı gruplarda paylaşıldığını hatırlatarak "Daha sonra bunları gören mağdurların neler hissettiğini anlamamız mümkün değil" dedi.

Jung, "Yaptığım aptallıklar için çok pişmanım. Bundan sonra da hep bu pişmanlıkla yaşayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Ocak ve Mart 2016'da iki ayrı partide yaşandığı öğrenilen olaylar, polisin "K-pop süper starı" Seungri'yle ilgili soruşturması sırasında ortaya çıkmıştı. - SEUL

Güney Kore, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
15:17 Batman'da teknik direktör ve sporculara demir çubuklarla saldırı
15:09 Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı
15:03 Develi'de silahlı kavga: 1 yaralı
15:03 Otomobil takla attı: 4 yaralı
14:55 Eski eşi tarafından vahşice öldürülen Ayşe Tuba Arslan
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
18:17 Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
29.11.2019 15:27:11