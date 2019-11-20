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Güney Koreli kişinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da Güney Koreli kişinin öldürüldüğü olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

20.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:04
'da Güney Koreli kişinin öldürüldüğü olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında olayla ilgili 16 yaşındaki S.D, gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde otopsisi tamamlanan Kım'in cenazesinin yarın ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Diyarbakır'da Güney Koreli Jınwook Kım (41), uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Güney Koreli kişinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Güney Kore, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA


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