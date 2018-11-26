Güney Koreli Milletvekillerinden İhtilaflı Adalara Ziyaret

Güney Kore
'de bir grup milletvekili Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi
) Japonya
ile egemenlik tartışmalarına konu olan adaları ziyaret etti.
Japon haber ajansı Kyodo
'da yer alan habere göre, ana muhalefetteki Kore Özgürlük Partisi
milletvekili Na Kyung Won başkanlığındaki 8 milletvekilinden oluşan partilerüstü heyet, Güney Kore'nin kontrolündeki, Korelilerin "Dokdo", Japonya'nın ise "Takeşima" olarak adlandırıp hak iddia ettiği ihtilaflı adalara ziyarette bulundu.
Na ve heyeti Güney Kore'nin adada kurduğu tesisleri ziyaret ederek güvenlik personeliyle görüştü. Ziyaretin, adadaki Güney Kore polis gücü mensuplarının desteklenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladığı belirtildi.
Japon Dışişleri Bakanlığı
, her iki başkentteki diplomatik kanallar aracılığıyla ziyareti kınadığını bildirdi.
Güney Kore Ulusal Meclisi Eğitim Komitesi üyeleri 22 Ekim'de adaları ziyaret etmiş, adalardaki Güney Kore egemenliğinin milli eğitim müfredatına dahil edilmesini savunmuştu.
Güney Kore, 1945'te Japon sömürge egemenliğinden kurtarılmasından bu yana adalarda küçük bir polis gücü bulunduruyor. Japonya, Güney Kore'nin kontrolü altındaki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.
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26 Kasım 2018 Pazartesi 11:01