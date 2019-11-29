Haberler » kultur-sanat » Güney Koreli müzik grubu 'Jambinai' Adana'da konser verecek - Haber

Güney Koreli müzik grubu "Jambinai" Adana'da konser verecek

Güney Koreli ünlü müzik grubu "Jambinai", 4 Aralık'ta Adana'da konser verecek.

29.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:08Güney Koreli müzik grubu
Güney Koreli ünlü müzik grubu "Jambinai", 4 'ta 'da konser verecek.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin ünlü post-rock müzik grubu "Jambinai", 4 Aralık'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte müzikseverlerle buluşacak.
Konserde, modern müzik ile Güney Kore geleneksel müziğinin buluşması, "Jambinai" grubunun performansıyla izleyicilere sunulacak.
Saat 19.00'da başlayacak konser, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürecek.

Aralık, Adana, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
14:46 Denizli'de emekli polisin müzik tutkusu
14:30 Üniversite öğrencileri festivalde 1 ton hamsi tüketti
14:08 Güney Koreli müzik grubu "Jambinai" Adana'da konser verecek
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
14:00 Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu
12:20 BBDSO, Brahms, Yazıcı ve Haydn'ın eserlerini seslendirecek
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
19:14 AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
29.11.2019 15:40:49